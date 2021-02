De serie Ray Donavan krijgt na een abrupt einde vorig jaar nu toch een passend slot. De makers van de show werken aan een film waarin het verhaal rond Ray en de verdere familie Donovan wordt afgerond, meldt Deadline.

Begin 2020 werd het zevende seizoen van de serie afgesloten met een cliffhanger, maar een maand later trok zender Showtime de stekker uit de show.

Hoofdrolspeler Liev Schreiber werkt samen met showrunner David Hollander aan de film, waarin hij zelf te zien is en ook Jon Voight en Kerris Dorsey keren terug als vader Mickey en dochter Bridget.

Ray Donovan gaat over een 'fixer' voor rijke en bekende mensen, iemand die problemen oplost waar zij zelf liever niet hun handen vuil aan maken.

"Toen Ray Donovan van de buis ging na zeven geweldige seizoenen hoorden we van zoveel trouwe fans dat ze er nog niet aan toe waren afscheid te nemen van Ray en de geweldig ontspoorde Donovan-clan. We zijn dolgelukkig dat Liev en David voor hen aan een spannend nieuw hoofdstuk van deze iconische serie werken", aldus Showtime woensdag in een verklaring.

In totaal kwamen er 82 afleveringen van Ray Donovan uit. De serie won een Critics' Choice Award, een Golden Globe en een Emmy.