Paramount gaat films na dertig dagen in de bioscoop al beschikbaar stellen op streamingplatform Paramount+. Dat maakte de studio woensdag bekend tijdens een investeerdersbijeenkomst van moederbedrijf ViacomCBS.

Grote blockbusters zoals Top Gun: Maverick, die in juli uit moet komen, zijn iets langer in de bioscopen te zien. Zij gaan daar 45 dagen draaien, wat nog altijd maar de helft is van de traditionele 90 dagen waarin films exclusief op het witte doek te zien zijn.

Een aantal titels zal na de 45 dagen in de bioscoop exclusief op Paramount+ beschikbaar zijn, anderen zijn dan te kijken op meerdere on demand-platformen.

De streamingservice van ViacomCBS heet nu nog CBS All Access, maar wordt op 4 maart omgedoopt tot Paramount+. Het mediabedrijf heeft volgens Variety een deel gesloten met filmkanaal Epix, waardoor het zal beschikken over een flink filmaanbod: aankomende zomer moeten er ruim 2.500 films beschikbaar zijn op Paramount+.

Afgelopen najaar maakte concurrent Warner Bros. al bekend dat het de grote releases van 2021 tegelijkertijd in de bioscoop en op streamingdienst HBO Max uitbrengt. Dat bedrijf kondigde dat echter aan als tijdelijke coronamaatregel.