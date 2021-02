De komedieserie Frasier krijgt officieel een reboot, bevestigt Paramount+ woensdag. Ruim zeventien jaar na het laatste seizoen kruipt Kelsey Grammer opnieuw in de rol van psychiater Frasier Crane.

De zender heeft nog niets bekendgemaakt over wie de andere rollen zullen spelen. Onduidelijk is dus nog of David Hyde Pierce, Jane leeves en Peri Gilpin terugkeren. John Mahoney, die de vader van Crane speelde, overleed in 2018.

De nieuwe afleveringen worden geschreven door Chris Harris en Joe Cristalli, die eerder al samenwerkten voor de sitcom How I Met Your Mother.

Paramount+ benadrukt dat de reboot van Frasier er als ouderwets uit zal gaan zien. De zender heeft niet gezegd hoeveel afleveringen er zullen komen of wanneer de reboot moet verschijnen. Volgens geruchten zou al sinds 2018 gesproken worden over nieuwe afleveringen.

Frasier was elf seizoenen te zien, van 1993 tot 2004, en gaat over psychiater Crane (Grammer), die in een radioprogramma adviezen geeft aan zijn luisteraars. De serie won in totaal 37 Emmy's. Er werden 264 afleveringen gemaakt.