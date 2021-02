America Ferrera, bekend van de NBC-comedy Superstore, maakt haar debuut als regisseur van een speelfilm. Het gaat om een bewerking van de young adult-roman I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, schrijft The Hollywood Reporter.

Het boek, dat werd geschreven door Erika L. Sánchez, gaat over Julia Reyes, een vastberaden tienerdochter van Mexicaanse immigranten. Ze ligt vaak in de clinch met haar traditionele ouders, die liever hadden gezien dat Julia meer op haar 'perfecte' zus Olga leek.

Het script wordt geschreven door Linda Yvette Chávez, een van de bedenkers van de Netflix-serie Gentefied. De 36-jarige Ferrera regisseerde enkele afleveringen van Gentefied en ook van Superstore, waarin ze Amy Sosa speelt.