De nieuwe Spider-Man-film, die rond de kerstdagen in première zal gaan, heet Spider-Man: No Way Home.

Dat onthulde Tom Holland, die de hoofdrol speelt, woensdag op Instagram.

Eerder hadden hij en zijn collega's Zendaya en Jacob Batalon op hun socialemediakanalen drie verschillende titels genoemd voor de film: Phone Home, Home Slice en Home-Wrecker.

Het woord 'home' kwam ook voor in de eerste twee films van de franchise: Spider-Man: Homecoming (2017) en Spider-Man: Far From Home (2019). Fans leken echter al snel door te hebben dat ze voor de gek werden gehouden, ook vanwege de droge bijschriften bij de zogenaamde onthullingen.

Sinds 2016 maakt Spider-Man deel uit van het zogeheten Marvel Cinematic Universe. Dat werd mogelijk nadat Sony, dat over de rechten van Spider-Man beschikt, een deal sloot met Disney.