Ryan Gosling speelt de hoofdrol in The Actor, een bewerking van Donald E. Westlakes roman Memory. Daarnaast is Gosling een van de producenten van de film, schrijft The Hollywood Reporter woensdag.

De veertigjarige acteur speelt Paul Cole, die een geheugenbeschadiging heeft en een nieuw leven probeert op te bouwen nadat hij voor dood werd achtergelaten ergens in Ohio in de jaren vijftig.

Cole gaat op zoek naar een nieuw huis, de liefde en uiteindelijk zichzelf. De film wordt geregisseerd door Duke Johnson.

Het is niet duidelijk wanneer de film moet verschijnen.