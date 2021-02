Eddie Murphy, vanaf 5 maart te zien in Coming 2 America, was nooit bezig met een mogelijk vervolg op de populaire comedyfilm uit 1988. Hij veranderde van gedachten toen hij een vervolg op de Terminator-film zag, vertelt hij in gesprek met The New York Times.

Murphy vertelt in een dubbelinterview met zijn medespeler Arsenio Hall, die ook in de nieuwe film te zien is, over de totstandkoming van de nieuwe film en de oude film. "Het verhaal had een happy end."

In de afgelopen jaren merkte de acteur en komiek echter een hernieuwde belangstelling voor de film. Zo verkleedden Beyoncé en JAY-Z zich in 2015 tijdens Halloween als twee van de hoofdpersonages.

Murphy werd daarna benaderd door Black Panther-regisseur Ryan Coogler, die een vervolg wilde maken. "Hij had het idee dat Michael B. Jordan mijn zoon zou spelen en op zoek zou gaan naar een vrouw", zegt Murphy. In de originele Coming to America-film speelt Murphy Akeem Joffer, de kroonprins van een fictief Afrikaans land die naar Amerika gaat om daar een echtgenote te zoeken.

Het idee van Coogler sprak Murphy niet zo aan: "Het zou dan om de zoon gaan, en niet om de personages van Arsenio en mij. Bovendien is het hetzelfde verhaal als uit de eerste film."

Acteurs werden digitaal jonger gemaakt

Het kwam niet tot een samenwerking, maar het deed Murphy wel nadenken om een ander soort vervolg te maken. De inspiratie voor het uiteindelijke Coming 2 America kreeg de acteur van Terminator Genisys (2015), waarin hoofdrolspeler Arnold Schwarzenegger jonger is gemaakt.

"We konden diezelfde techniek gebruiken om onszelf ook jonger te maken en zo te kunnen voortborduren op een scène uit Coming to America", legt Murphy uit.

In Coming 2 America is te zien dat Murphy's personage Akeem een avond gaat stappen. Het is een scène die 'volgt' op een scène uit de eerste film. Gedurende die nacht belandt Akeem bij een vrouw in bed. Jaren later blijkt Akeem een zoon te hebben die in New York woont en zoekt hij hem samen met zijn vriend Semmi (Hall) op, op verzoek van zijn stervende vader. De film is vanaf 5 maart te zien via Amazon Prime.