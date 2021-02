Gillian Anderson gaat de rol van presidentsvrouw Eleanor Roosevelt spelen, meldt Deadline maandag. Eerder speelde de actrice de Britse premier Margaret Thatcher in de serie The Crown.

De Britse vertolkt de rol van Roosevelt in een nieuwe serie met de werktitel The First Lady. In de show over voormalige Amerikaanse presidentsvrouwen zullen Michelle Pfeiffer als Betty Ford en Viola Davis als Michelle Obama te zien zijn. Het is nog niet bekend wanneer de serie zal verschijnen.

Roosevelt woonde van 1933 tot en met 1945 in het Witte Huis. Ze is daarmee de langstzittende first lady van de Verenigde Staten.

Anderson, die doorbrak met haar rol in The X-Files, werd voor haar bijdrage aan The Crown genomineerd voor een Golden Globe. Recentelijk speelde ze ook mee in grote producties als Sex Education, The Fall en American Gods.