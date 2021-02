De Britse zanger Robbie Williams krijgt zijn eigen biopic, schrijft Deadline maandag. De film Better Man wordt geregisseerd door Michael Gracey, die eerder The Greatest Showman maakte.

In de film zal het gaan over de hoogte- en dieptepunten van Williams en hoe hij is omgegaan met zijn beroemdheid op jonge leeftijd. De zanger was als zestienjarige lid van de succesvolle jongensgroep Take That. Na een hevige ruzie stapte hij uit de groep om een solocarrière te beginnen.

Het precieze verhaal van de film is nog niet bekend. Ook is het niet duidelijk wie Williams zal spelen. Daarover wil Gracey tegenover de filmsite nog niets kwijt. De regisseur zegt wel al jaren in gesprek te zijn met de Angels-zanger over een verhaal.

De titel Better Man is een verwijzing naar Williams' gelijknamige nummer uit 2001. De productie van de film begint deze zomer. Het is nog niet bekend wanneer die verschijnt.

'Robbie is die gewone man'

De regisseur belooft een andere biopic dan de recente biografische films Bohemian Rhapsody en Rocketman over respectievelijk Freddie Mercury en Elton John. Volgens Gracey komt dat omdat Williams een andere levensloop had dan die zangers, die van "zichzelf al muzikale genieën waren". "Robbie is daarentegen die gewone man die altijd groot dacht en zijn dromen volgde. Dat is zijn fantastische verhaal. Hij is niet de beste zanger of danser, maar toch wist hij wereldwijd 80 miljoen platen te verkopen", aldus Gracey.

De uitgesproken zanger is zeer succesvol in onder meer Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Afgelopen jaar stond hij met zeven nummers in de NPO Radio 2 Top 2000.