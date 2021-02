Ilse Warringa, Loek Peters en Tina de Bruin zullen in de nieuwe Nederlandse speelfilm Niks Vreemds Aan te zien zijn. De film, waarin twee stellen het avontuur van swingen aangaan, is vanaf 22 april in de bioscopen te zien.

Ook Frederik Brom, Peggy Vrijens, Juvat Westendorp en rapper Negativ spelen een rol. De film gaat over liefde en relaties en over hoe je het spannend kunt houden met elkaar.

Suus (Warringa) houdt van haar ietwat doorsnee leven en van haar man Mats (Peters), maar weet ook dat het vuur in haar huwelijk een tijdje geleden begon uit te doven. Om de passie te doen herleven, meldt ze haar man en zichzelf in een opwelling aan voor een swingersapp.

Niks Vreemds Aan is gebaseerd op de Letse film Swingers. Andrejs Ekis, die deze film regisseerde, zal ook de regie van de Nederlandse film op zich nemen.

De kijker kan een hoop ongemakkelijke en grappige momenten verwachten, aldus Peters, die bekend is van zijn rol in Penoza. "Het was lang geleden dat ik zo'n sullige man mocht spelen. Tijdens het draaien hebben we ons echt gek gelachen om sommige scènes, omdat ze zo ongemakkelijk zijn", vertelt hij.