Kerry Washington en Charlize Theron spelen allebei een rol in de Netflix-film The School for Good and Evil. Regisseur Paul Feig maakt de casting van de twee actrices vrijdag op Twitter bekend.

"Ik weet wel voor welke school ik me ga aanmelden. Ik ben zo blij dat ik Charlize Theron en Kerry Washington mag verwelkomen in The School for Good and Evil", schrijft Feig op Twitter.

De film is gebaseerd op het gelijknamige fantasyboek voor jongvolwassenen, geschreven door Soman Chainani. Het verhaal gaat over de vriendinnen Sophie en Agatha die naar de school worden ontvoerd. Hun vriendschap wordt op de proef gesteld tijdens hun pogingen om terug naar huis te gaan.

Washington kruipt in de huid van professor Dovey en Theron speelt Lady Lesso. Zij zijn beiden werkzaam op de school.

Voor beide actrices is het niet de eerste keer dat ze in een Netflix-film verschijnen. Zo was Washington onlangs te zien in The Prom van regisseur Ryan Murphy. Theron speelde samen met Marwan Kenzari in The Old Guard, die afgelopen zomer op Netflix verscheen.