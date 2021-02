De makers van South Park hebben een tweede special rondom het coronavirus gemaakt. In maart wordt een aflevering uitgezonden die zich vooral op de vaccinaties tegen COVID-19 richt, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

South ParQ The Vaccination Special is op 10 maart te zien op de Amerikaanse zender MTV2. Wanneer de special in Nederland wordt uitgezonden, is nog niet bekendgemaakt.

In de aflevering zitten de inwoners van South Park te wachten op een vaccin tegen COVID-19. Een militante groep probeert te voorkomen dat de leraar van de hoofdpersonen wordt ingeënt.

De nieuwe aflevering van South Park duurt een uur en is een vervolg op de special over het coronavirus die in september werd uitgezonden. Normaal gesproken worden de seizoenen van South Park in de herfst uitgezonden, maar vorig jaar verscheen alleen een losse aflevering, omdat het te moeilijk bleek om een volledig seizoen op afstand te maken.