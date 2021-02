Courtney Love genoot van acteerwerk, maar vertelt vrijdag op Instagram dat ze ermee is gestopt na een paar #metoo-ervaringen die niet serieus werden genomen. De zangeres verwacht niet meer te gaan acteren.

"Een paar jaar lang was ik een professionele actrice en filmster. Het was onwijs leuk en ik werd zelfs genomineerd voor een Golden Globe (voor haar rol in The People vs. Larry Flynt, red.) . Ooit ga ik erover praten", aldus de zangeres op sociale media.

Love geeft geen details en zegt slechts dat niemand haar geloofde toen ze probeerde er iets aan te doen. "Misschien ben ik in een volgend leven sterker en kan ik het aan. Ik benijd de mensen die dat wel kunnen."

De zangeres mist acteren nog steeds. "Werken met een goede regisseur is een van de beste ervaringen die je als vrouw kunt hebben, vind ik. De glamour is leuk, maar het vertrouwen van een goede regisseur is echt een van de mooiste dingen die je kan overkomen."