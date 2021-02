Uzo Aduba heeft een meerjarig contract getekend bij CBS Studios om meerdere series te produceren, waarvan Low Country de eerste is. Deadline meldt donderdag dat de actrice, bekend van de serie Orange Is the New Black, in de nieuwe serie een agente speelt.

Aduba neemt in Low Country de rol van Shirley Johnson op zich, een openlijk lesbische agente in South Carolina. Ze gaat de strijd aan met een rijke, criminele familie die iedereen in angst doet leven.

Onlangs werd bekend dat Aduba ook de hoofdrol gaat spelen in een nieuwe versie van de serie In Treatment. Daarnaast heeft ze samen met Morgan Freeman, Anne Hathaway en Helen Mirren een rol bemachtigd in de serie Solos van Amazon Studios.

Aduba werd bij het grote publiek bekend dankzij haar rol als Suzanne Warren in Orange Is The New Black. Met deze rol wist ze twee Emmy's te winnen. Afgelopen jaar won ze nog een derde Emmy met haar rol in Mrs. America.