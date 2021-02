Het team achter de Lord of the Rings-films heeft het script destijds met opzet gelekt, om een streep te kunnen zetten door de samenwerking met Miramax, het productiebedrijf van Harvey en Robert Weinstein. De plannen die het duo had voor de verfilming van de boekenreeks kwamen niet overeen met die van regisseur Peter Jackson, waardoor het plan werd verzonnen.

Als gevolg van een eerdere overeenkomst die Jackson met Harvey Weinstein sloot, mocht hij met zijn bedrijf Miramax de The Lord of the Rings-films maken. De producent besloot echter dat er twee films gemaakt zouden worden in plaats van drie en dat het totale budget zou bestaan uit 75 miljoen dollar (ruim 62 miljoen euro).

Weinstein hield dit relatief lage budget langere tijd verborgen, totdat Jackson en zijn collega's dit tot hun onvrede ontdekten. Iemand uit hun team lekte daarom het script van Jackson en zijn schrijfpartner Fran Walsh aan journalist Drew McWeeny, die werkte voor het destijds populaire blog Ain't It Cool News. McWeeny doet ruim twintig jaar later zijn verhaal uit de doeken.

"De broers Weinstein begrepen het werk van Tolkien niet. Het team voelde dat ze iets fantastisch aan het maken waren, maar ze vreesden dat ze geen studio konden vinden die de productie wilde overnemen", schrijft McWeeny. Daarom werd besloten om het script anoniem te lekken, zodat andere studio's het ook konden lezen.

Door het script te lekken, hoopte het schrijfteam aandacht te genereren bij andere productiemaatschappijen, in de hoop dat iemand meer geld over had voor het maken van de films. Dat lukte: New Line Cinema bracht een hoger bod uit en besteedde uiteindelijk 281 miljoen dollar aan de drie Lord of the Rings-films, bijna het viervoudige budget dat Weinstein voor twee films in gedachten had.

Jackson won uiteindelijk een Oscar voor zijn regiewerk. In totaal sleepte de filmreeks zeventien Oscars binnen.