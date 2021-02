Marwan Kenzari krijgt een rol in de superheldenfilm Black Adam, bevestigt hij op Instagram.

"Ik voel me zeer vereerd dat ik de cast van Black Adam mag vergezellen", aldus de acteur.

De Nederlander, die eerder te zien was in onder meer Aladdin en The Old Guard, verschijnt naast onder anderen Dwayne Johnson, Noah Centineo, Aldis Hodge en Quintessa Swindell.

Volgens The Hollywood Reporter gaan de opnamen van de film in april van start in de Amerikaanse stad Atlanta. Black Adam is een van de twee films in het DC Comics-project Shazam!. De titelfiguur is een antiheld die het opneemt tegen Billy Batson, een tienerjongen die iedere keer na het uitroepen van de kreet 'Shazam!' in een superheld verandert. Het eerste deel, Shazam!, verscheen in april 2019.

Welke rol de 38-jarige Kenzari speelt, is niet bekend.