Carice van Houten en Halina Reijn wilden met Red Light een serie maken die vrij is van de blik van een man, hoewel een groot deel van het verhaal zich afspeelt in de prostitutie. Recensenten vinden dat ze daar redelijk in geslaagd zijn.

Waar Red Light over gaat Operazangers Esther (Reijn) komt in de wereld van prostitutie terecht na het overlijden van haar echtgenoot. Daar ontmoet ze Sylvia (Van Houten) die met haar man en pooier vrouwen uit Oost-Europa ronselt voor hun nachtclub. Politieagent Evi (Maaike Neuville) is door haar werk eveneens betrokken bij het wereldje.

Trouw - 3 sterren

"Ook zijn in het scenario (geschreven door Esther Gerritsen en Halina Reijn en twee mannelijke coscenaristen) al te netjes de hoge en lage cultuur vertegenwoordigd: de wereld van geld en opera afgezet tegen armoede en hoererij. Het zijn vondsten die naar het cliché neigen, zoals ook Van Houtens Jordanese accent dat ze consequent volhoudt, en dat een enkele keer op de lachspieren werkt ('Pussy against de paal'), maar origineel is anders."

"De Vlaamse regisseur Wouter Bouvijn weet hoe je spanning opbouwt en cliffhangers maakt, maar op een gegeven moment heb je het ook wel gehad met alle kommer en kwel: pooiers, hoeren, lijken, abortussen, drugs en leugens. Op misdaad en geweld is niet bezuinigd."

AD - 2 sterren

"De vrouwen - en dan hebben wij het nog niet eens over de prostituees die als figuranten in de serie rondlopen - hebben veel te verduren. De mannen in deze Vlaams-Nederlandse tiendelige reeks deugen geen van allen. De meesten zijn hoerenlopers, gewelddadige pooiers, opgefokte psychopaten die strijkijzers als wapen gebruiken en onbetrouwbare echtgenoten die profiteren van de goedgelovigheid van hun vrouwelijke partners."

"Vooral het oppervlakkige personage van Van Houten wekt groeiende verbazing op. Zij laat zich door haar pooier om de haverklap ringeloren, terwijl hij er een echte vriendin op nahoudt die niet, zoals Sylvia, met Jan en alleman in bed duikt. Het duurt tergend lang voordat zij hem aangeeft, maar dat moment wordt zo lang uitgesteld dat het op dramatisch tijdrekken lijkt."

de Volkskrant - 4 sterren

"Het zijn een hoop verwikkelingen, soms iets te veel: dat falende moederschap van agent Evi kon best zonder een uit het verleden opgediepte uitleg. Maar door hier en daar geraffineerd wat spot in te bouwen, wordt de (seksuele) strijd tussen man en vrouw nooit bevoogdend of star."

"Red Light laat de verhaallijnen soepel pendelen tussen België en Nederland, en koppelt de door de Hollanders bedachte productie aan twee bekwame Vlaamse regisseurs, Anké Blondé en Wouter Bouvijn. De serie is gestut op het idee dat mensen worden gedreven door tegengestelde verlangens. Dat het gedrag van de personages daardoor niet altijd (meteen) logisch is, voorziet de tien afleveringen van een prikkelende sensatie: gaandeweg ga je iederéén van een tweede of derde agenda verdenken."

De Standaard

"In interviews hebben de makers het over de female gaze (de vrouwelijke blik) van deze reeks en pronken ze, terecht, met de genuanceerde vrouwenrollen. Alleen jammer dat de zorg die besteed is aan de personages en hun besognes ten ­koste gaat van het verhaal."

"Acht afleveringen lang kampten we met het gevoel dat het allemaal nog op gang moest komen. Pas in de voorlaatste aflevering schakelden de scenaristen een versnelling hoger. Om ons vervolgens in een slordige, hyperkinetische finale te storten met twists die alle kanten op schieten. Maar goed, daar zeuren we niet eens over, ­afwikkelingen van series zijn zelden bevredigend en consequent. We hebben het moeilijker met de clichés waar ook deze uitgesproken vrouwelijke serie in is blijven steken. Red Light blijft een whodunit met een ­getormenteerde flik die naar de ontknoping zoekt terwijl ze haar privéleven aan flarden schiet."

