Acteur Jesse Plemons gaat de hoofdrol vertolken in de boekverfilming Killers of the Flower Moon voor Apple Studios, meldt The Hollywood Reporter woensdag. Hij zal te zien zijn naast Leonardo DiCaprio en Robert De Niro, die eerder al waren bevestigd voor de film van Martin Scorsese.

Het verhaal van Killers of the Flower Moon is gebaseerd op het gelijknamige boek van David Grann en gaat over het Oklahoma van de jaren twintig van de vorige eeuw, waar olie werd gevonden. De bevolking werd daarna één voor één omgebracht. Nadat het dodental steeg, nam de nieuw opgerichte FBI de zaak op zich. De zaak is een van de grootste misdaadzaken in de Amerikaanse geschiedenis.

Plemons speelt Tom White, de hoofdrechercheur van de FBI die de zaak onderzoekt. Die rol was eerder ingevuld door DiCaprio, die nu een ander personage zal spelen.

De 32-jarige acteur was eerder te zien in series als Breaking Bad en Fargo. Hij werkte eerder met Scorsese voor de film The Irishman (2019).

Het is nog niet bekend wanneer de film wordt uitgebracht.