De eerder aangekondigde Addams Family-serie geregisseerd door Tim Burton zal op Netflix te zien zijn. De liveactionserie focust zich op het personage Wednesday, meldt Deadline woensdag.

Ook is bekend dat de serie acht afleveringen zal tellen. Het is nog niet bekend wanneer Wednesday te zien zal zijn en wie de hoofdrollen spelen.

De serie wordt omschreven als een "bovennatuurlijk mysterie" en draait om Wednesday Addams, de dochter uit het gezin die begint aan haar eerste jaar op de universiteit. De jonge vrouw merkt dat ze paranormaal begaafd is en zet haar krachten in om de dader(s) van een brute serie moorden te ontmaskeren.

De reeks wordt het eerste grote televisieproject van de Edward Scissorhands-regisseur.

The Addams Family gaat over een fictief huishouden bestaande uit het stel Gomez en Morticia, de martelende dochter Wednesday, de licht verstandelijk beperkte Pugsley, hun masochistische oom Fester, de op het monster van Frankenstein lijkende butler Lurch, de lopende hand Thing en de sterk behaarde neef Itt.

De familie werd in de jaren dertig van de vorige eeuw door Charles Addams verzonnen en als stripverhaal in het tijdschrift New Yorker afgedrukt tot Addams in 1988 overleed. The Addams Family stond tussen de jaren zestig en eind jaren negentig ook centraal in uiteenlopende televisieseries en bioscoopfilms.