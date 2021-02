De derde reeks van de BNNVARA-serie Oogappels, met onder anderen Bracha van Doesburgh en Ramsey Nasr, keert woensdag 24 maart terug op televisie.

Het tweede seizoen van de populaire serie werd vorig jaar genomineerd voor een Zilveren Nipkowschijf. De laatste aflevering van deze reeks werd op televisie bekeken door ruim een miljoen mensen.

De serie wordt geregisseerd door Will Koopman, Antoinette Beumer en André van Duren. Roos Ouwehand, Frank Houtappels en Lex Passchier schreven het verhaal over vier verschillende gezinnen in een middelgrote Nederlandse stad.

Naast Van Doesburgh en Nasr hebben ook Jeroen Spitzenberger, Malou Gorter en Eva van der Gucht rollen in Oogappels.