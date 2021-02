Daniel Kaluuya gaat waarschijnlijk opnieuw samenwerken met Jordan Peele, schrijft The Hollywood Reporter. De acteur, die een hoofdrol had in Get Out, voert gesprekken voor een nieuwe film van Peele.

Van Keke Palmer is al zeker dat zij een rol krijgt in de film, die door Peele is geschreven en wordt geregisseerd. De 27-jarige actrice was de afgelopen jaren onder meer te zien in Hustlers en Scream: The TV Series.

De 31-jarige Kaluuya is momenteel te zien in Judas and the Black Messiah, waarin hij Black Panther Party-voorzitter Fred Hampton speelt.

Waar Peeles nieuwe film over gaat is nog niet bekendgemaakt. Wel is al bekend dat de film op 22 juli 2022 verschijnt.