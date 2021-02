Hoogvliegers, de NPO-dramaserie met onder anderen Josha Stradowski, Soy Kroon en Sinem Kavus, is verkocht aan het buitenland. De reeks over drie jonge vliegers in opleiding bij de Koninklijke Luchtmacht is binnenkort te zien in Italië, Duitsland, Australië en Nieuw-Zeeland.

Dat heeft de EO dinsdag laten weten. De serie is aangekocht door de Italiaanse publieke omroep Rai, het Duitse Sony Pictures Entertainment en in Australië en Nieuw-Zeeland aan twee commerciële zenders.

Vooral de aankoop door Rai is bijzonder, stelt de EO; nog niet eerder werd een NPO-serie aangekocht.

De serie trok begin 2020 per aflevering een miljoen kijkers. Ook online deed Hoogvliegers het goed. Het is nog niet duidelijk of het drama een vervolg krijgt.