Lenny Kravitz is naast Jennifer Lopez en Josh Duhamel te zien in Shotgun Wedding, waarvan de opnames later deze maand van start gaan. De zanger is volgens Deadline te zien als de ex van het personage dat Lopez speelt.

De Let Love Rule-zanger speelde zijn laatste grote filmrol in 2013, in het vervolg op de eerste Hunger Games-film.

Ook Cheech Marin, D'Arcy Carden en Selena Tan spelen rollen in de actiecomedy.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Armie Hammer de mannelijke hoofdrol in Shotgun Wedding zou vertolken. De acteur liet echter in januari weten uit het project te stappen, nadat hij in opspraak raakte na uitgelekte privéberichten.

Duhamel (48) werd gekozen als de nieuwe tegenspeler van Lopez, in de film die draait om een koppel dat wordt gegijzeld op hun bruiloft.