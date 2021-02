Tabitha verzorgt de stem van Raya, het hoofdpersonage in de nieuwe Disney-film Raya en de Laatste Draak. De zangeres maakt dat dinsdag bekend in RTL Boulevard.

"Het is een soort kinderdroom", zegt Tabitha, die een hit scoorde met het nummer Hij is van mij.

De 28-jarige zangeres is momenteel in verwachting van haar eerste kindje en zegt dat haar nieuwe klus niet onopgemerkt blijft bij haar ongeboren zoon of dochter.

"Ik moet best wat geluiden maken, als Raya bijvoorbeeld springt of valt", vertelt Tabitha. "Dan merk je vaak dat de baby dat heeft gevoeld. Als ik daarna naar de verloskundige ga, ligt de baby ineens andersom."

Raya en de Laatste Draak verschijnt op 5 maart op Disney+ en gaat over de jonge vrouw Raya, die op zoek gaat naar de laatste draak in de hoop dat deze haar verscheurde land en verdeelde volk kan herenigen.