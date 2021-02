Marvel Studios en Disney+ komen binnenkort met de documentaireserie ASSEMBLED, waarin een kijkje wordt gegeven achter de schermen bij diverse Marvel-producties. In de eerste aflevering wordt getoond hoe de serie WandaVision tot stand is gekomen, laat Marvel dinsdag weten.

De serie, waarin onder anderen de acteurs en de producenten aan het woord komen, zal op 12 maart in première gaan op Disney+, een week nadat de laatste aflevering van WandaVision in première is gegaan.

Het is de bedoeling dat ASSEMBLED een vast onderdeel blijft op de streamingdienst en dat nieuwe afleveringen te zien zijn na de première van de film of de laatst uitgezonden aflevering van het seizoen van de serie.

Naast WandaVision komen in de documentaire ook producties aan bod als The Falcon and the Winter Soldier (start in maart), Loki (in première in mei) en de nieuwe Marvel-film Black Widow.

WandaVision is sinds 15 januari te zien op Disney+ en draait om de Marvel-personages Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) en Vision (Paul Bettany). Volgens Forbes is het momenteel een van de best bekeken series wereldwijd.