Will Smith en Jada Pinkett Smith hebben met hun productiebedrijf Westbrook Studios een overeenkomst gesloten met EbonyLife Studios, een van de grootste productiebedrijven in Nigeria. Het bekende echtpaar zal volgens Deadline meerdere series en een film maken die allemaal zijn gesitueerd in Afrika of gaan over de Afrikaanse cultuur.

De acteurs en producenten maken onder andere Dada Safaris, een dramedyserie over vier vrienden die allemaal toe zijn aan een nieuwe start. Als een van hen een safaribedrijf erft, besluiten ze om het bedrijf nieuw leven in te blazen.

Ook werken Smith en Pinkett Smith aan Are We Getting Married, een comedy die draait om een dochter uit een rijk, Nigeriaans gezin. Ze wordt verliefd op een zwarte Amerikaanse man uit Atlanta en het stel besluit te trouwen, maar beide families hebben hele andere ideeën over de aankomende bruiloft.

Met de samenwerking willen Westbrook Studios en EbonyLife meer aandacht schenken aan de creativiteit die te vinden is in het werelddeel Afrika. "We willen verhalen vertellen met unieke, Afrikaanse personages, vanuit hun perspectieven."

Het productiebedrijf van het bekende echtpaar werkt momenteel aan Bel-Air, een reboot van Smiths sitcom The Fresh Prince Of Bel-Air.