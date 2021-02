David Byrnes show American Utopia is vanaf maandag op verschillende digitale platforms te zien. De voormalige frontman van Talking Heads wil zijn fans laten zien wat voor wereld er mogelijk is als mensen samenkomen.

"We laten zien dat het mogelijk is om samen te werken, dat je een gemeenschap kunt vormen", vertelt Byrne, die eigenlijk vorig najaar zou terugkeren op Broadway met zijn voorstelling, aan NU.nl.

In de voorstelling wordt Byrne omringd door elf andere muzikanten, van verschillende nationaliteiten, allen gekleed in een grijs maatpak. De concertfilm, geregisseerd door Spike Lee, werd eind 2020 al uitgeroepen tot een van de beste films van het jaar door The New York Times. De andere concertfilm van Byrne, Stop Making Sense uit 1984, wordt al jaren gezien als een van de beste in z'n soort. Byrne denkt dat de muziek slechts een onderdeel is van het succes.

"Er zit een heel verhaal achter. In het begin van de show zie je een persoon - mij - met een stel hersenen in de hand", aldus de zanger, die met de hersenen wil laten zien hoeveel (onnodige) informatie mensen opslaan.

"Dat is het startpunt van een reis, een beleving. Aan het eind van de show ben ik een andere persoon en het publiek maakt die verandering mee, hoewel die niet in woorden wordt uitgedrukt. Ik denk dat dat een gevoel oproept bij mensen, dat het ze kan empoweren."

American Utopia keert, als alles goed gaat, in het najaar terug op Broadway. Voordat de show daar eerder te zien was, was het een concert. "Ik weet nog dat ik in 2018 op Down The Rabbit Hole stond", vertelt Byrne, wiens Nederlandse concert veel lof opleverde. "Dat was fantastisch."

'Daar heb je Spike weer'

Aan het omzetten van het concert naar een theatervoorstelling ging nog heel wat werk vooraf. "Het begin was gemaakt, maar er zat nog niet echt een verhaal in. Toen we naar Broadway gingen, wisten we dat we het publiek aan de hand mee moesten nemen. Verder moest er op technisch gebied veel gebeuren. Dat ziet het publiek niet, want dat vindt allemaal achter de schermen plaats."

Wat ook onzichtbaar is voor het publiek, is de hand van Lee in het geheel. "We hadden al afgesproken om samen te werken, maar geld voor de concertregistratie was er nog niet", vertelt Byrne. "Dus in het begin kwam hij vooral heel vaak kijken en dan ging het van: 'O, daar heb je Spike weer'."

Die bezoekjes zorgden er wel voor dat Lee een goed beeld van de show kreeg en kon bedenken welke invalshoeken hij zou gebruiken bij de concertregistratie. "In de film zie je ons vanuit allerlei hoeken, terwijl je vanuit het publiek natuurlijk maar vanuit één hoek kijkt. Een ander idee van Spike was om bij het protestlied van Janelle Monáe (Hell You Talmbout, over zwarte mensen die zijn omgekomen door politiegeweld, red.) namen van omgekomen slachtoffers te noemen en hun familieleden foto's van hen omhoog te laten houden. Het lied is al emotioneel, maar hierdoor kreeg het nog een extra lading."

American Utopia is vanaf maandag te zien via onder meer Amazon Prime, iTunes, Google Play en Pathé Thuis.