Simone Ashley, bekend door haar rol in Sex Education, speelt de hoofdrol in het tweede seizoen van de populaire Netflix-serie Bridgerton.

Ashley zal Kate Sharma spelen, die met Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) te maken krijgt, wordt gemeld via het Twitter-account van Netflix. Over de invulling van de verhaallijn is verder nog weinig bekend.

Het eerste seizoen van de serie draaide om Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) en Simon Basset (Regé-Jean Page). Ook de broers en zussen van Daphne kwamen in het eerste seizoen al regelmatig aan bod, maar in het tweede seizoen zal daar meer aandacht voor zijn.

Bridgerton is gebaseerd op de gelijknamige boeken van Julia Quinn.