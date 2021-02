Linda de Mol is bezig met een nieuwe dramaserie voor SBS6. De opnames beginnen komend voorjaar, vertelde de presentatrice aan Shownieuws.

"Het is een miniserie van vier afleveringen", zei De Mol, die eerder onder meer de series Gooische Vrouwen en Divorce bedacht.

"Het is voor SBS6. Ik speel er zelf in en ik werk voor SBS, dus dan gaat het naar SBS6."

De presentatrice wil verder niets loslaten over het nieuwe project. "Het is een nieuwe serie en het is heel erg spannend. Meer zeg ik er niet over."

De Mol werkte bij de totstandkoming van haar eerdere series en films samen met regisseur Will Koopman. Het is niet duidelijk of de twee vrouwen opnieuw gaan samenwerken.