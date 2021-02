Dolly Parton gaat weer even acteren. De zangeres, die vorige maand 75 jaar werd, krijgt een gastrol in de comedy Grace and Frankie.

Jane Fonda en Lily Tomlin spelen de hoofdrollen in Grace and Frankie. De twee actrices speelden in 1980 samen met Dolly in de film 9 to 5, waar ook een musicalversie van is gemaakt.

Grace and Frankie beleeft zijn laatste seizoen, waar momenteel de laatste opnamen voor worden gemaakt. De serie heeft zeven seizoenen gelopen op Netflix.

Een optreden van Dolly in de serie stond al langer in de planning. Corona gooide echter roet in het eten. Onlangs liet de zangeres weten het helemaal te gek te vinden om in de serie te spelen met Jane en Lily. "We werkten erg fijn samen in 9 to 5", zei ze. "En bovendien is het een geweldige serie."

De comedy Grace and Frankie draait om twee vrouwen van wie de echtgenoten op elkaar verliefd zijn geworden. Robert (Martin Sheen) en Sol (Sam Waterston) willen met elkaar trouwen. Frankie en Grace zoeken daarom steun bij elkaar. Dat ze niet bepaald vriendinnen zijn, zorgt voor vermakelijke situaties.