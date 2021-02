De show van Dave Chappelle staat sinds vrijdag weer op Netflix. De streamingdienst verwijderde Chappelle's Show eind vorig jaar op verzoek van de komiek.

Chappelle had geen goed gevoel meer bij het aanbieden van de show, die van 2003 tot 2006 werd uitgezonden door Comedy Central. De Amerikaanse komiek was in 2005 met ruzie vertrokken.

Comedy Central maakte na zijn vertrek nog enkele afleveringen met nog niet eerder uitgezonden sketches. Volgens de 47-jarige komiek is hij daarvoor niet betaald, omdat zijn vertrek juridisch gezien zou neerkomen op contractbreuk.

Nu heeft Comedy Central het goedgemaakt, vertelt Chappelle op Instagram. "Ik heb mijn publiek gevraagd om niet meer naar de show te kijken, waardoor de show waardeloos is geworden. Ze belden me en ik kreeg mijn naam, mijn licentie en mijn show terug en ze betaalden me miljoenen dollars."

"Dit is een heel belangrijk moment", vervolgt Chappelle. "Ik wil Ted Sarandos van Netflix bedanken, een CEO die de moed heeft om mijn show van zijn platform te halen, terwijl dat tot financiële schade voor zijn bedrijf leidde, alleen maar omdat ik het hem vroeg."

In 2016 tekende Chappelle een contract met Netflix. De komiek zou naar verluidt 60 miljoen dollar (ongeveer 50 miljoen euro) verdienen voor drie shows die op de streamingdienst zouden worden aangeboden.