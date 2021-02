De Hollywood Foreign Press Association wil bij de uitreiking van de Golden Globes zo min mogelijk virtueel doen. De uitreikers van de prijzen wordt gevraagd live aanwezig te zijn, meldt Variety.

De winnaars van de Golden Globes nemen hun prijs niet persoonlijk in ontvangst. Dat is vergelijkbaar met de uitreiking van de Emmy's.

De Golden Globes worden op 28 februari uitgereikt. Vanwege de coronacrisis ziet het evenement er dit jaar een stuk anders uit dan voorgaande edities. Zo is de ceremonie opgeknipt in twee delen. Amy Poehler presenteert de show vanuit Beverly Hills en Tina Fey gelijktijdig vanuit New York.

Netflix maakt dit jaar de meeste kans om een Golden Globe in de wacht te slepen. De streamingdienst heeft met films en series in totaal 42 nominaties binnengehaald, zo werd vorige week bekendgemaakt.