Er komt een documentaire over het optreden van The Weeknd tijdens de Super Bowl-halftime show van 7 februari. The Show zal licht werpen op de voorbereidingen die getroffen werden voor een van de grootste muzikale producties tijdens een onvoorspelbaar en tumultueus jaar.

"Met deze documentaire nemen we fans mee op de emotionele en opwindende reis van wat er nodig is om de grootste show van het jaar te maken. Met de extra complexiteit om dit te doen temidden van een wereldwijde pandemie", zegt Todd Kaplan, vicepresident marketing bij Pepsi in een persverklaring volgens Billboard.

De documentaire wordt geregisseerd door Nadia Hallgren en wordt geproduceerd door de eigen contentstudio van Pepsi en Boardwalk Pictures. The Show gaat later dit jaar in première en zal te zien zijn op de Amerikaanse zender Showtime.

Het belangrijkste evenement op de Americanfootballkalender, jaarlijks door meer dan 100 miljoen mensen bekeken wereldwijd, vond vorige week plaats. The Weeknd treed op tijdens de rust.

De Canadese The Weeknd, geboren als Abel Tesfaye, bracht al in 2011 zijn eerste mixtapes uit. In 2014 volgde zijn commerciële doorbraak met het nummer Earned It. In de jaren erna scoorde hij hits met nummers als I Can't Feel My Face en Starboy. Eerder dit jaar bracht hij zijn vierde album After Hours uit, waar de grote hit Blinding Lights op staat.

In de afgelopen jaren werden de halftime shows van de Super Bowl verzorgd door artiesten als Lady Gaga, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry en Maroon 5.