Jack Black heeft een rol bemachtigd in de filmversie van de videogame Borderlands en verleent zijn stem aan het personage Claptrap, een sarcastische robot, meldt Deadline.

Naast Black zijn ook Cate Blanchett, Kevin Hart en Jamie Lee Curtis te horen in de liveactionfilm.

Het script voor de film wordt geschreven door Craig Mazin. Het verhaal speelt zich af in de toekomst op de planeet Pandora. Vier kluisjagers gaan daar op zoek naar kluis waarvan de geruchten gaan dat die geavanceerde technologie bevat.

Regisseur Eli Roth kijkt uit naar de samenwerking met Black, met wie hij eerder de film The House With A Clock In Its Walls in 2018 maakte, waarin Blanchett eveneens een rol had. "Claptrap is het grappigste personage in de game Borderlands en Jack is ervoor geknipt om hem naar het witte doek te brengen."

Black werkte ook al eerder samen met Hart, zij speelden samen in de Jumanji-films.