Jason Biggs sloeg zo'n vijftien jaar geleden de rol van Ted Mosby in de populaire sitcom How I Met Your Mother af. De acteur heeft er tot op de dag van vandaag spijt van, zegt hij in gesprek met het Amerikaanse SiriusXM.

"Ik kreeg de rol aangeboden. Het weigeren van de rol is waarschijnlijk de grootste fout die ik heb gemaakt. Ik was er toen nog niet klaar voor om televisie te gaan doen", legt de 42-jarige acteur, vooral bekend van de American Pie-films, uit.

Biggs was destijds in verschillende films te zien en genoot er naar eigen zeggen van om steeds maar een paar maanden te hoeven werken. "Ik liet het voorbij gaan en toen gebeurden er heel snel twee dingen. Ten eerste ontplofte die show en ten tweede dacht ik: ik wil toch tv doen!"

How I Met Your Mother liep van 2005 tot 2014 en is nog altijd populair. In plaats van Jason Biggs speelde Josh Radnor de rol van Ted Mosby.