Politiecomedy Brooklyn Nine-Nine, waarin Andy Samberg de hoofdrol speelt, stopt na het aankomende achtste seizoen, meldt Deadline donderdag.

De serie was vijf seizoenen lang te zien bij Fox, waarna er een eind aan leek te komen. Er kwam echter een doorstart bij de zender NBC, die het programma sinds 2019 uitzendt. Het zevende seizoen was vanaf het voorjaar van 2020 te zien.

De opnames voor het achtste en laatste seizoen, dat uit tien afleveringen zal bestaan, waren al begonnen. Die zijn echter stilgelegd vanwege de coronacrisis. Volgens Samberg worden de opnames "redelijk snel" hervat. Het slot van de serie verschijnt op z'n vroegst komend najaar.

"Ik ben NBC en Universal Television ontzettend dankbaar voor de kans die ze ons geven om de serie in stijl af te sluiten", reageert bedenker Dan Goor.

"Toen Mike Schur en ik het idee voor de serie bij Andy pitchten, zei hij het wel te willen doen, maar ook dat er 153 afleveringen nodig waren om het hele verhaal te vertellen. Dat was bizar, want dat was precies het aantal dat Mike en ik in gedachten hadden." Op het einde van de serie zijn die 153 afleveringen inderdaad bereikt.

De eerste zes seizoenen van Brooklyn Nine-Nine staan op ook op Netflix. De serie won in 2014 twee Golden Globes.