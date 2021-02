De opnames voor House of the Dragon, een prequel van de populaire serie Game of Thrones, gaan in april van start. Dat maakte HBO woensdag bekend tijdens een paneldiscussie met de Television Critics' Association, schrijft Deadline.

De opnamen beginnen daarmee exact twee jaar na de première van het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones.

House of the Dragon gaat over de familie Targaryen. Miguel Sapochnik, die meerdere afleveringen van Game of Thrones regisseerde, is een van de makers. Ook schrijver George R.R. Martin, die de boekenreeks schreef waarop de serie is gebaseerd, is betrokken bij het maken van House of the Dragon.

De serie speelt zich voor de gebeurtenissen in Game of Thrones af. De hoofdrollen zijn onder anderen voor Matt Smith, Olivia Cooke en Emma D'Arcy. Donderdag werd bekend dat ook Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best en Sonoya Mizuno aan de cast zijn toegevoegd.

De tien afleveringen moeten volgend jaar in première gaan.