David Beckham gaat een docuserie produceren over de vete tussen de sportmerken Adidas en Puma, schrijft Deadline donderdag.

De driedelige serie, World War Shoe genaamd, gaat over de jarenlange ruzie tussen de gebroeders Adi en Rudi Dassler, die in hetzelfde kleine Duitse dorpje rivaliserende kledingmerken opzetten. De twee stonden recht tegenover elkaar en konden zelfs na veertig jaar hun ruzie niet bijleggen.

Philip Boatswain, bekend van Stealing Charlie Chaplin, regisseert de serie. Beckham is betrokken via zijn productiebedrijf Studio 99, dat in 2019 werd opgericht. De voormalige topvoetballer maakte destijds al bekend dat hij met zijn bedrijf documentaires, televisieshows en andere mediaformats wilde maken.

Eerder werd ook bekend dat Studio 99 gaat samenwerken met Uninterrupted, het mediabedrijf dat mede door basketballer LeBron James is opgezet. Samen maken zij een documentaire over de nieuwe voetbalclub Inter Miami CF, waarvan Beckham ook mede-eigenaar is.