Pedro Pascal krijgt de mannelijke hoofdrol in The Last Of Us, de seriebewerking van de populaire Sony PlayStation-game. Game of Thrones-actrice Bella Ramsey is naast The Mandalorian-acteur te zien.

Het verhaal uit het spel en de serie speelt zich af in een postapocalyptische wereld, nadat een groot deel van de beschaving is vernietigd of besmet met een virus waardoor mensen in hondsdolle moordenaars veranderen.

Weduwnaar Joel (Pascal) krijgt de opdracht om de veertienjarige Ellie (Ramsey) uit een quarantainegebied te smokkelen. De twee ontwikkelen een band en reizen door de Verenigde Staten in de hoop de pandemie te overleven.

De serie, uitgezonden door HBO, wordt gemaakt door producenten die eerder betrokken waren bij series als Game of Thrones en Chernobyl. Wanneer de serie te zien zal zijn, is nog niet bekend.

De 45-jarige Pascal speelde eveneens in Game of Thrones en vertolkt ook een rol in de nieuwe Wonder Woman-film. In The Last of Us speelt hij zijn eerste grote hoofdrol.

The Last of Us kwam in 2013 uit voor de PlayStation 3 en werd een grote hit. Vorig jaar verscheen het vervolg op de game, dat eveneens goed werd ontvangen.