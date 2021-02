Joss Whedon ligt onder vuur omdat hij voor een vergiftigde werksfeer op de set van zijn films en series zou zorgen. Meerdere actrices die in het verleden met hem hebben gewerkt, hebben zich negatief uitgelaten over de filmmaker.

Het gedrag van Whedon kwam onder een vergrootglas te liggen nadat acteur Ray Fisher hem beschuldigde van wangedrag op de set van de film Justice League. De acteur speelde de rol van Cyborg, die nog in meerdere superheldenfilms van DC Films terug zou keren.

Fisher liet weten niet langer voor DC Films te werken zolang Walter Hamada daar de baas is. Volgens de acteur zorgde Hamada er namelijk voor dat Whedon ongestraft door kon gaan met zijn wangedrag. Warner Bros, waar DC Films onder valt, besloot een onderzoek te starten.

Charisma Carpenter, die van 1997 tot 2004 in Whedons series Buffy the Vampire Slayer en Angel speelde, laat via Twitter weten dat ze achter Fisher staat. Zijn ontslag in de film The Flash was voor haar de druppel om haar verhaal te doen. In een uitgebreide verklaring vertelt ze over haar ervaringen met de regisseur.

"Bijna twee decennia lang heb ik me stil gehouden en zelfs excuses verzonnen voor de traumatische gebeurtenissen waar ik vandaag de dag nog last van heb", begint Carpenter. "Joss Whedon misbruikte zijn macht geregeld op de set van Buffy The Vampire Slayer en Angel. Hij vond zijn wangedrag amusant, terwijl ik meer last kreeg van faalangst, me machteloos voelde en me vervreemdde van mijn collega's."

"Whedon heeft sinds de begindagen van zijn carrière voor vijandige en vergiftigde werkomgevingen gezorgd, en ik kan het weten, want ik heb het ervaren."

Carpenter krijgt steun van collega Amber Benson

Volgens Carpenter dreigde hij haar regelmatig te ontslaan, had hij favorieten op de set en zette hij mensen tegen elkaar op. Toen de actrice zwanger raakte, vroeg hij haar of ze de baby wel wilde houden en beschuldigde hij haar van het saboteren van zijn show.

Ze legt uit dat ze het gedrag van Whedon destijds accepteerde, omdat ze het geld nodig had voor de opvoeding van haar kind.

Carpenter krijgt bijval van haar Buffy-collega Amber Benson. "Buffy kende een vergiftigde werkomgeving en dat begint bovenaan", verwijst ze naar het gedrag van Whedon. "Charisma spreekt de waarheid en ik steun haar 100 procent. Er is destijds veel schade toegebracht, die velen van ons nog steeds aan het verwerken zijn."

Ook Sarah Michelle Gellar, de hoofdrolspeelster in Buffy The Vampire Slayer, reageerde kort op de beschuldigingen aan het adres van Whedon. "Hoewel ik trots ben dat mijn naam verbonden is aan Buffy, wil ik niet voor altijd geassocieerd worden met de naam Joss Whedon", schrijft de actrice, die liever wil focussen op haar gezinsleven. "Ik zal verder geen verklaring geven, maar ik steun slachtoffers van mishandeling en ben trots op ze omdat ze hun verhaal durven delen."