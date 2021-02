Lucasfilm, het bedrijf dat de Star Wars-franchise produceert, werkt niet meer met The Mandalorian-actrice Gina Carano na haar uitspraken op sociale media. Een woordvoerder laat aan Variety weten haar uitingen onacceptabel te vinden.

"Gina Carano is momenteel niet in dienst bij Lucasfilm en er zijn geen plannen om haar in de toekomst aan te nemen", luidt een verklaring van Lucasfilm. "Niettemin vinden we haar socialemediaposts, waarin ze zich denigrerend uitlaat over mensen op basis van hun culturele en religieuze identiteit, weerzinwekkend en onacceptabel."

Carano kwam eerder deze week in opspraak door inmiddels verdwenen berichten op Instagram. Zo deelde ze een bericht van iemand anders waarin de huidige politieke situatie in de Verenigde Staten werd vergeleken met de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De actrice, die in beide seizoenen van The Mandalorian de rol van Cara Dune op zich nam, veroorzaakte eerder ook al ophef op sociale media door uitspraken over het gebruik van mondkapjes tijdens de coronapandemie en theorieën over fraude bij de Amerikaanse verkiezingen te delen.

United Talent Agency, het agentschap dat Carano vertegenwoordigde, heeft ook besloten de samenwerking met de actrice stop te zetten.