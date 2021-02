Claire Danes neemt de rol van Keira Knightley in The Essex Serpent over, schrijft The Wrap woensdag.

Knightley gaf haar rol in de serie van Apple TV+ afgelopen najaar op vanwege haar twee jonge kinderen. In het Verenigd Koninkrijk, waar de opnamen van start zouden gaan, was het onduidelijk welke coronamaatregelen van kracht zouden zijn. De actrice wilde niet te lang van haar gezin gescheiden zijn.

The Essex Serpent gaat over weduwe Cora (Danes), die na een gewelddadige relatie van Londen naar Essex verhuist. De inwoners van haar nieuwe woonplaats zeggen dat de mythische figuur Essex Serpent is teruggekeerd.

De serie wordt geregisseerd door Clio Barnard. Andrea Cornwell is de producent.