De uitreiking van de Oscars op 25 april wordt vanwege de coronacrisis vanaf verschillende locaties uitgezonden.

"In dit bijzondere jaar dat zoveel heeft gevraagd van velen, is de Academy vastbesloten de Oscars uit te reiken, daarbij rekening houdend met ieders gezondheid en veiligheid", zo laat de Academy donderdag weten in een verklaring.

"Om een show te kunnen neerzetten waar ons wereldwijde publiek naar uitkijkt, wijken we daarom uit naar verschillende locaties, waaronder het Dolby Theatre." Het Dolby Theatre in Hollywood is de plek waar de Oscars normaal gesproken worden uitgereikt. De Academy zegt binnenkort met meer details te komen.

In juni vorig jaar werd bekend dat de 93e editie van de Oscars verplaatst zou worden van 28 februari naar 25 april. Op 15 maart worden de nominaties bekendgemaakt.