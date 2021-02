Een nieuwe documentaire over Tina Turner is vanaf het voorjaar te zien bij HBO. Universal wil de film vervolgens vroeg in de zomer naar de bioscopen halen, schrijft Billboard woensdag.

De film Tina wordt gemaakt door het team achter Searching for Sugar Man.

Tijdens het Filmfestival van Cannes in 2018 werd de documentaire over Tina Turner al aangekondigd, maar het was lange tijd onduidelijk waar en wanneer de film te zien zou zijn.

In Tina zijn interviews met de 81-jarige zangeres te zien. De gesprekken zijn opgenomen in haar huis in het Zwitserse Zürich. Ook komt nooit eerder vertoond materiaal voorbij.

Volgens de makers is de film "de ultieme viering van een wereldster en een intiem portret van een vrouw die extreme tegenslagen overwon om vervolgens de regie over haar persoonlijke leven en carrière in eigen handen te nemen".