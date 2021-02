Elisabeth Moss zal naast Jake Gyllenhaal en Oscar Isaac te zien zijn in de film Francis and the Godfather, meldt The Wrap woensdag.

De film gaat over de totstandkoming van het meesterwerk The Godfather van Francis Ford Coppola uit 1972. Moss kruipt in de huid van Elena Coppola, de vrouw van de beroemde Amerikaanse regisseur (gespeeld door Isaac). Gyllenhaal speelt producent Robert Evans.

Francis and the Godfather gaat over het proces dat Coppola en Evans doorliepen bij het maken van The Godfather. Aanvankelijk hadden de twee heel verschillende ideeën in hun hoofd.

Momenteel is ook een serie over The Godfather in de maak: The Offer. Armie Hammer zou daarin de hoofdrol spelen, maar vanwege de controverse rond de acteur zoeken de makers een vervanger.

Verschillende vrouwen deelden in de afgelopen week screenshots van berichten die de Call Me by Your Name-acteur zou hebben verstuurd. De afzender beschrijft expliciet gewelddadige seksuele voorkeuren, zoals verkrachting en kannibalisme.