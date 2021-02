Artiestenmanagementbureau CAA vertegenwoordigt Shia LaBeouf niet meer, meldt The Hollywood Reporter woensdag. De acteur zou zich volgens bronnen in zijn omgeving in december of januari hebben ingeschreven voor een hulpverleningstraject.

Het is onbekend om wat voor hulpverleningstraject het gaat. LaBeouf erkende eind december zijn ex-vriendin, zangeres FKA twigs, te hebben mishandeld.

CAA heeft geen verdere toelichting gegeven op de breuk met LaBeouf. De Amerikaan zou zelf hebben besloten om weg te gaan bij het artiestenmanagementbureau.

Begin februari werd bekend dat CAA had besloten zanger Marilyn Manson niet meer te vertegenwoordigen. De aanleiding daarvoor waren de onthullingen van meerdere vrouwen, onder wie actrice Evan Rachel Wood, die de zanger van misbruik en manipulatie beschuldigen.