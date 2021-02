Het verhaal van The Wizard of Oz wordt in een nieuw jasje gestoken. Na een flinke reeks aan filmversies, animatiebewerkingen en televisieseries keert het verhaal rond Dorothy opnieuw terug naar het witte doek, meldt Variety.

Het is onbekend wanneer de film zal verschijnen. Ook over de cast is nog niets bekend. Nicole Kassell, die eerder drie afleveringen van de serie Watchmen waaronder de pilot onder handen nam, gaat de nieuwe editie regisseren.

Er is nog niet veel bekend over de invulling van het verhaal over het meisje dat tijdens een storm in het magische land Oz terechtkomt, maar studio New Line belooft een eigentijdse versie van de sage. Volgens Variety hint de studio op dat het gebruik van elementen uit de iconische verfilming uit 1939 met Judy Garland in de hoofdrol. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de beroemde rode schoenen van Dorothy uit die film terugkeren.

Het boek The Wonderful Wizard of Oz van L. Frank Baum kwam in 1900 uit. De Library of Congress, de symbolische 'nationale bibliotheek' van de Verenigde Staten, heeft het werk uitgeroepen tot "Amerika's beste en meest geliefde sprookje van eigen bodem".