De Amerikaanse actrice Sandra Bullock heeft een rol te pakken in de film Bullet Train, meldt Deadline. Ze zal te zien zijn naast mede-Oscarwinnaar Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson en Brian Tyree Henry.

Sony heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving van de Amerikaanse filmsite. Het zou voor het eerst zijn dat de twee Oscarwinnaars naast elkaar te zien zijn.

Bullock (56) won in 2010 haar eerste Oscar voor haar rol in The Blind Side. Ze was voor het laatst te zien in 2018 in de Netflix-film Bird Box.

Bullet Train is gebaseerd op het boek Maria Beetle, geschreven door de Japanse Kotaro Isaka. De regie is in handen van David Leitch, die eerder Deadpool 2 en John Wick regisseerde.

De film draait om vijf huurmoordenaars in een hogesnelheidstrein op weg van Tokio naar Morioka. Ze komen erachter dat hun missies met elkaar te maken hebben en raken met elkaar in conflict.