De Nederlandse inzending voor de Oscars, Buladó, staat niet op de shortlist voor de categorie International Feature Film. De shortlist werd in de nacht van dinsdag op woensdag bekendgemaakt door The Academy. De film Quo vadis, Aida?, over de val van de enclave Srebrenica, is wel door naar de volgende ronde.

Buladó van regisseur Eché Janga, met onder anderen Everon Jackson Hooi, Tiara Richards en Felix de Rooy, werd geselecteerd uit dertien Nederlandse aanmeldingen. De film ging in september in première op het Nederlands Film Festival en werd daar bekroond met het Gouden Kalf voor de beste film.

Het verhaal gaat over een familie op Curaçao en is deels gebaseerd op een lokale slavensaga. De film is vanaf volgende maand te zien op Netflix.

De Deense inzending Another Round (originele titel: Druk), die deels werd gefinancierd door het Nederlandse Filmfonds en mede geproduceerd is door het Amsterdamse bedrijf Topkapi, haalde de lijst wel.

Srebrenica-film Quo Vadis, Aida? won al veel prijzen

Ook Quo Vadis, Aida?, over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide gepleegd door Bosnisch-Servische troepen, staat op de shortlist. In de inzending van Bosnië en Herzegovina zijn onder anderen de Nederlandse acteurs Raymond Thiry, Reinout Bussemaker en Juda Goslinga te zien.

De Bosnische film, die mede werd geproduceerd door de Nederlandse producent N279, won al diverse grote buitenlandse prijzen. Zo won het drama op het International Film Festival Rotterdam de publieksprijs.

Quo vadis Aida?, dat vanwege de coronamaatregelen pas eind april in Nederland in première gaat, gaat over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan zevenduizend moslimjongens en -mannen het leven.

Oscar-uitreiking is later dan normaal door corona

De shortlist bestaat verder uit films uit Chili, Tsjechië, Frankrijk, Guatemala, Hongkong, Iran, Ivoorkust, Mexico, Noorwegen, Roemenië, Rusland, Taiwan en Tunesië.

The Academy maakt op 15 maart de nominaties voor de Oscars bekend. De prestigieuze filmprijzen worden op 25 april uitgereikt. De uitreiking vindt dit jaar later dan normaal plaats vanwege de coronapandemie.