Christina Milian vervangt Naya Rivera in de tv-serie Step Up, meldt E Online dinsdag. Zender Starz maakt bekend dat Milian vanaf het derde seizoen de rol van Rivera overneemt.

Milian zal de rol van het personage Collette op zich nemen in de dramaserie over een dansschool. In mei 2020 besloot Starz de serie een doorstart te geven nadat YouTube Red het jaar ervoor had besloten om na twee seizoenen te stoppen met de serie.

Milian laat weten te hopen Rivera waardig te kunnen opvolgen. "Ik weet dat ik grote schoenen te vullen heb", aldus de 39-jarige actrice. "Naya was ongelooflijk."

Rivera overleed in juli op 33-jarige leeftijd door verdrinking in Lake Piru in de staat Californië. De actrice werd op 13 juli gevonden door duikers, nadat ze vijf dagen eerder verdween toen ze met haar vierjarige zoon een boot had gehuurd.